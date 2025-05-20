Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1030 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1182 добу повномасштабної війни становлять 975 800 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 травня втратила:

особового складу ‒ близько 975 800 (+1030) осіб,

танків ‒ 10 834 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 567 (+5) од,

артилерійських систем – 28 067 (+58) од,

РСЗВ – 1388 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 621 (+118),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49 093 (+105) од,

спеціальна техніка ‒ 3894 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

Уточнюється, що 35 дронів збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.