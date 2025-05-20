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Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1030 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1182 добу повномасштабної війни становлять 975 800 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 975 800 (+1030) осіб,
- танків ‒ 10 834 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 567 (+5) од,
- артилерійських систем – 28 067 (+58) од,
- РСЗВ – 1388 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 621 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49 093 (+105) од,
- спеціальна техніка ‒ 3894 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
Уточнюється, що 35 дронів збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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