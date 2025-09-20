Втрати ворога станом на 20 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1305 добу повномасштабної війни становлять 1 100 600 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:

особового складу – близько 1100600 (+1070) осіб;

танків – 11192 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23280 (+2) од;

артилерійських систем – 32927 (+31) од;

РСЗВ – 1492 (+0) од;

засоби ППО – 1218 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62168 (+124);

спеціальна техніка – 3968 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі: 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

