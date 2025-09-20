Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 20 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1305 добу повномасштабної війни становлять 1 100 600  осіб.

Втрати Росії у війні на 20 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1100600 (+1070) осіб;
  • танків – 11192 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23280 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32927 (+31) од;
  • РСЗВ – 1492 (+0) од;
  • засоби ППО – 1218 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62168 (+124);
  • спеціальна техніка – 3968 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:  552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23; 
  • 29 крилатих ракет Х-101.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко