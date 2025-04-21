Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 670 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1153-тю добу повномасштабної війни становлять 941770 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 941770 (+670) осіб;

танків ‒ 10679 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од.;

артилерійських систем – 26659 (+10) од.;

РСЗВ – 1368 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 1139 (+0) од.;

літаків – 370 (+0) од.;

гелікоптерів – 335 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня –33270 (+30) од.;

крилаті ракети ‒ 3148 (+0) од.;

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;

підводні човни ‒ 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5324 (+50) од.;

спеціальна техніка ‒ 3859 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

42 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.;

47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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