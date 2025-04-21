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Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 670 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1153-тю добу повномасштабної війни становлять 941770 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 941770 (+670) осіб;
- танків ‒ 10679 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од.;
- артилерійських систем – 26659 (+10) од.;
- РСЗВ – 1368 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 1139 (+0) од.;
- літаків – 370 (+0) од.;
- гелікоптерів – 335 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –33270 (+30) од.;
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0) од.;
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5324 (+50) од.;
- спеціальна техніка ‒ 3859 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 42 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.;
- 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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