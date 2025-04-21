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Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Втрати ворога. / Міноборони

ЗСУ за останню добу ліквідували 670 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1153-тю добу повномасштабної війни становлять 941770 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 941770 (+670) осіб;
  • танків ‒ 10679 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од.;
  • артилерійських систем – 26659 (+10) од.;
  • РСЗВ – 1368 (+0) од.;
  • засоби ППО ‒ 1139 (+0) од.;
  • літаків – 370 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 335 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –33270 (+30) од.;
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+0) од.;
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5324 (+50) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 3859 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 42 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.; 
  • 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні

Автор:
Ольга Опенько