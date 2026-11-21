ЗСУ за останню добу ліквідували 1 730 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1732 добу повномасштабної війни становлять 1 634 860 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:

Особовий склад:близько 1 634 860 (+1 730) осіб,

Танки: 12 485,

Бойові броньовані машини: 25 884 (+24),

Артилерійські системи: 52 595 (+21),

РСЗВ: 2 289 (+1),

Засоби ППО: 1 767 (+2),

Літаки: 452,

Гелікоптери: 356,

Наземні робототехнічні комплекси: 3 203 (+7),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 615 411 (+1 065),

Крилаті ракети: 5 278 (+82),

Кораблі та катери: 35,Підводні човни: 2,

Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 819 (+283),

Спеціальна техніка: 4 921 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (67 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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