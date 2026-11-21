- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Втрати ворога станом на 21 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 730 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1732 добу повномасштабної війни становлять 1 634 860 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:
- Особовий склад:близько 1 634 860 (+1 730) осіб,
- Танки: 12 485,
- Бойові броньовані машини: 25 884 (+24),
- Артилерійські системи: 52 595 (+21),
- РСЗВ: 2 289 (+1),
- Засоби ППО: 1 767 (+2),
- Літаки: 452,
- Гелікоптери: 356,
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 203 (+7),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 615 411 (+1 065),
- Крилаті ракети: 5 278 (+82),
- Кораблі та катери: 35,Підводні човни: 2,
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 819 (+283),
- Спеціальна техніка: 4 921 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (67 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.