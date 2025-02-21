Втрати ворога станом на 21 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1094-ту добу повномасштабної війни становлять 864 860 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 864860 (+1280) осіб,

танків ‒ 10146 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од,

артилерійських систем – 23462 (+52) од,

РСЗВ – 1295 (+4) од,

засоби ППО ‒ 1080 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143) од,

спеціальна техніка ‒ 3753 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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