- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 21 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1094-ту добу повномасштабної війни становлять 864 860 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 864860 (+1280) осіб,
- танків ‒ 10146 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од,
- артилерійських систем – 23462 (+52) од,
- РСЗВ – 1295 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1080 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143) од,
- спеціальна техніка ‒ 3753 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
- 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.