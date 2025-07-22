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Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1245 добу повномасштабної війни становлять 1 044 250 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 044 250 (+1090) осіб,
  • танків – 11 038 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 035 (+7) од,
  • артилерійських систем – 30 680 (+43) од,
  • РСЗВ – 1445 (+1) од,
  • засоби ППО – 1199 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256) од,
  • крилаті ракети – 3533 (+18) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55 953 (+94) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни.

Крім того, 7 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько