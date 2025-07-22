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Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1245 добу повномасштабної війни становлять 1 044 250 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 липня втратила:
- особового складу – близько 1 044 250 (+1090) осіб,
- танків – 11 038 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 035 (+7) од,
- артилерійських систем – 30 680 (+43) од,
- РСЗВ – 1445 (+1) од,
- засоби ППО – 1199 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256) од,
- крилаті ракети – 3533 (+18) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55 953 (+94) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни.
Крім того, 7 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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