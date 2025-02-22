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Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

втрати ворога
ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1095-ту добу повномасштабної війни становлять 866 000 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 лютого втратила:

  • особового складу ‒ близько 866000 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10161 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,
  • артилерійських систем – 23528 (+66) од,
  • РСЗВ – 1295 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3754 (+1)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях;
  •  75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко