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Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1095-ту добу повномасштабної війни становлять 866 000 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 866000 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10161 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,
- артилерійських систем – 23528 (+66) од,
- РСЗВ – 1295 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,
- спеціальна техніка ‒ 3754 (+1)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях;
- 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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