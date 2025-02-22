Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1095-ту добу повномасштабної війни становлять 866 000 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 866000 (+1140) осіб,

танків ‒ 10161 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,

артилерійських систем – 23528 (+66) од,

РСЗВ – 1295 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,

спеціальна техніка ‒ 3754 (+1)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях;

75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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