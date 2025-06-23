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Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1216 добу повномасштабної війни становлять 1 012 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 012 500 (+1010) осіб,
  • танків – 10965 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 872 (+5) од,
  • артилерійських систем – 29 490 (+58) од,
  • РСЗВ – 1423 (+2) од,
  • засоби ППО – 1188 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138) од,
  • крилаті ракети – 3376 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127) од,
  • спеціальна техніка – 3920 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 
  • 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені; 
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К збито.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько