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Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1216 добу повномасштабної війни становлять 1 012 500 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 червня втратила:
- особового складу – близько 1 012 500 (+1010) осіб,
- танків – 10965 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 872 (+5) од,
- артилерійських систем – 29 490 (+58) од,
- РСЗВ – 1423 (+2) од,
- засоби ППО – 1188 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138) од,
- крилаті ракети – 3376 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127) од,
- спеціальна техніка – 3920 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,
- 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К збито.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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