Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1216 добу повномасштабної війни становлять 1 012 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 червня втратила:

особового складу – близько 1 012 500 (+1010) осіб,

танків – 10965 (+1) од,

бойових броньованих машин – 22 872 (+5) од,

артилерійських систем – 29 490 (+58) од,

РСЗВ – 1423 (+2) од,

засоби ППО – 1188 (+0) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138) од,

крилаті ракети – 3376 (+0) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127) од,

спеціальна техніка – 3920 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,

193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені;

5 крилатих ракет Іскандер-К збито.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.