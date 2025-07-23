Втрати ворога станом на 23 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1246 добу повномасштабної війни становлять 1 045 220 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 липня втратила:

особового складу – близько 1 045 220 (+970) осіб,

танків – 11 041 (+3) од,

бойових броньованих машин – 23 037 (+2) од,

артилерійських систем – 30 722 (+42) од,

РСЗВ – 1446 (+1) од,

засоби ППО – 1199 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 552 (+115) од,

крилаті ракети – 3533 (+0) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 56 041 (+88) од,

спеціальна техніка – 3935 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

27 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Крім того, 18 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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