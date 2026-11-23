ЗСУ за останню добу ліквідували 2 471 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1734 добу повномасштабної війни становлять 1 639 641 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 листопада втратила:

особового складу – близько 1 639 641 (+2 471) осіб;

танків – 12 492 (+5);

бойових броньованих машин – 25 941 (+18);

артилерійські системи – 52 731 (+70);

РСЗВ – 2 298 (+3);

засобів ППО – 1 768 (+1);

літаків – 452;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 3 213 (+4);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 618 262 (+1 459);

крилатих ракет – 5 278;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 178 713 (+651);

спеціальної техніки – 4 932 (+7).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed (42 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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