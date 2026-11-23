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Втрати ворога станом на 23 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 471 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1734 добу повномасштабної війни становлять 1 639 641 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 639 641 (+2 471) осіб;
- танків – 12 492 (+5);
- бойових броньованих машин – 25 941 (+18);
- артилерійські системи – 52 731 (+70);
- РСЗВ – 2 298 (+3);
- засобів ППО – 1 768 (+1);
- літаків – 452;
- гелікоптерів – 356;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 213 (+4);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 618 262 (+1 459);
- крилатих ракет – 5 278;
- кораблів/катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 178 713 (+651);
- спеціальної техніки – 4 932 (+7).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed (42 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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