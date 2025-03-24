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Втрати ворога станом на 24 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1125-ту добу повномасштабної війни становлять 904 760 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 904 760 (+1280) осіб,
- танків ‒ 10 420 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 652 (+16) од,
- артилерійських систем – 25 129 (+81) од,
- РСЗВ – 1338 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 1117 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 641 (+146),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 726 (+116) од,
- спеціальна техніка ‒ 3785 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.
- 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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