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Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

дрон, війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1217 добу повномасштабної війни становлять 1 013 700 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 червня втратила:

  • особового складу / personnel – близько 1 013 700 (+1200) осіб,
  • танків – 10 966 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 879 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29 511 (+21) од,
  • РСЗВ – 1424 (+1) од,
  • засоби ППО – 1188 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198) од,
  • крилаті ракети – 3388 (+12) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100) од,
  • спеціальна техніка – 3920 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

Уточнюється, що 63 дрони збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько