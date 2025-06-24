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Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1217 добу повномасштабної війни становлять 1 013 700 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 червня втратила:
- особового складу / personnel – близько 1 013 700 (+1200) осіб,
- танків – 10 966 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 879 (+7) од,
- артилерійських систем – 29 511 (+21) од,
- РСЗВ – 1424 (+1) од,
- засоби ППО – 1188 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198) од,
- крилаті ракети – 3388 (+12) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100) од,
- спеціальна техніка – 3920 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.
Уточнюється, що 63 дрони збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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