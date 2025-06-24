Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1217 добу повномасштабної війни становлять 1 013 700 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 червня втратила:

особового складу / personnel – близько 1 013 700 (+1200) осіб,

танків – 10 966 (+1) од,

бойових броньованих машин – 22 879 (+7) од,

артилерійських систем – 29 511 (+21) од,

РСЗВ – 1424 (+1) од,

засоби ППО – 1188 (+0) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198) од,

крилаті ракети – 3388 (+12) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100) од,

спеціальна техніка – 3920 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

Уточнюється, що 63 дрони збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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