Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1156-ту добу повномасштабної війни становлять 945 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 945 330 (+1060) осіб,

танків ‒ 10 694 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 312 (+5) од,

артилерійських систем – 26 823 (+49) од,

РСЗВ – 1369 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134),

крилаті ракети ‒ 3148 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА типу Shahed;

68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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