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Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

втрати ворога
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1156-ту добу повномасштабної війни становлять 945 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 945 330 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 10 694 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 312 (+5) од,
  • артилерійських систем – 26 823 (+49) од,
  • РСЗВ – 1369 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134),
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  •  31 крилату ракету Х-101;
  • 6 крилатих ракет Калібр;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 64 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько