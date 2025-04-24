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Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1156-ту добу повномасштабної війни становлять 945 330 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 945 330 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10 694 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 312 (+5) од,
- артилерійських систем – 26 823 (+49) од,
- РСЗВ – 1369 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 31 крилату ракету Х-101;
- 6 крилатих ракет Калібр;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 64 ударних БпЛА типу Shahed;
- 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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