Втрати ворога станом на 24 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1247 добу повномасштабної війни становлять 1046270 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 липня втратила:

особового складу – близько 1046270 (+1050) осіб;

танків – 11046 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23047 (+10) од;

артилерійських систем – 30746 (+24) од;

РСЗВ – 1446 (+0) од;

засоби ППО – 1199 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86);

крилаті ракети – 3533 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 56137 (+96);

спеціальна техніка – 3935 (+0);

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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