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Втрати ворога станом на 24 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1247 добу повномасштабної війни становлять 1046270 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 липня втратила:
- особового складу – близько 1046270 (+1050) осіб;
- танків – 11046 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23047 (+10) од;
- артилерійських систем – 30746 (+24) од;
- РСЗВ – 1446 (+0) од;
- засоби ППО – 1199 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86);
- крилаті ракети – 3533 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56137 (+96);
- спеціальна техніка – 3935 (+0);
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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