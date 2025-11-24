- Тип
Втрати ворога станом на 24 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1370 добу повномасштабної війни становлять 1 166 450 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 166 450 (+1 190) осіб
- танків – 11 366 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 620 (+5) од.
- артилерійських систем – 34 626 (+41) од.
- РСЗВ – 1 549 (+0) од.
- засоби ППО – 1 248 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 006 (+84) од.
- спеціальна техніка – 4 003 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
