Втрати ворога станом на 24 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1370 добу повномасштабної війни становлять 1 166 450 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:

особового складу – близько 1 166 450 (+1 190) осіб

танків – 11 366 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 620 (+5) од.

артилерійських систем – 34 626 (+41) од.

РСЗВ – 1 549 (+0) од.

засоби ППО – 1 248 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431) од.

крилаті ракети – 3 981 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 006 (+84) од.

спеціальна техніка – 4 003 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

