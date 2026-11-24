ЗСУ за останню добу ліквідували 1 848 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1735 добу повномасштабної війни становлять 1 641 489 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:

особового складу – близько 1 641 489 (+1 848) осіб;

танків – 12 493 (+1);

бойових броньованих машин – 25 952 (+11);

артилерійські системи – 52 786 (+55);

РСЗВ – 2 301 (+3);

засобів ППО – 1 769 (+1);

літаків – 452;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 3 217 (+4);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 619 416 (+1 154);

крилатих ракет – 5 278;

кораблів/катерів – 36 (+1);

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 179 084 (+371);

спеціальної техніки – 4 932.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed (45 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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