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Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1186 добу повномасштабної війни становлять979 830 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 979830 (+1130) осіб,
- танків ‒ 10852 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од,
- артилерійських систем – 28201 (+36) од,
- РСЗВ – 1395 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 1169 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од,
-
спеціальна техніка ‒
3895 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ);
- знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни: 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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