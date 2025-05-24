Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1186 добу повномасштабної війни становлять979 830 осіб.

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Втрати Росії у війні на 24 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 травня втратила:

особового складу ‒ близько 979830 (+1130) осіб,

танків ‒ 10852 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од,

артилерійських систем – 28201 (+36) од,

– 28201 (+36) од, РСЗВ – 1395 (+5) од,

– 1395 (+5) од, засоби ППО ‒ 1169 (+2) од,

літаків – 372 (+0) од,

– 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од,

– 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од,

спеціальна техніка ‒ 3895 (+0) .



Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ);

знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни: 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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