Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1218 добу повномасштабної війни становлять 1 014 650 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 червня втратила:

особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб,

танків – 10 967 (+1) од,

бойових броньованих машин – 22 885 (+6) од,

артилерійських систем – 29 569 (+58) од,

РСЗВ – 1425 (+1) од,

засоби ППО – 1188 (+0) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131) од,

крилаті ракети – 3388 (+0) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123) од,

спеціальна техніка – 3920 (+0) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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