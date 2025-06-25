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Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1218 добу повномасштабної війни становлять 1 014 650 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 червня втратила:
- особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб,
- танків – 10 967 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 885 (+6) од,
- артилерійських систем – 29 569 (+58) од,
- РСЗВ – 1425 (+1) од,
- засоби ППО – 1188 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131) од,
- крилаті ракети – 3388 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123) од,
- спеціальна техніка – 3920 (+0) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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