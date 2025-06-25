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Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1218 добу повномасштабної війни становлять 1 014 650 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб,
  • танків – 10 967 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 885 (+6) од,
  • артилерійських систем – 29 569 (+58) од,
  • РСЗВ – 1425 (+1) од,
  • засоби ППО – 1188 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131) од,
  • крилаті ракети – 3388 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123) од,
  • спеціальна техніка – 3920 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько