Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1157-ту добу повномасштабної війни становлять 946 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 946 500 (+1170) осіб;

танків ‒ 10703 (+9) од;

бойових броньованих машин ‒ 22315 (+3) од;

артилерійських систем – 26895 (+72) од;

РСЗВ – 1372 (+3) од;

засоби ППО ‒ 1144 (+3) од;

літаків – 370 (+0) од;

гелікоптерів – 335 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33779 (+119);

крилаті ракети ‒ 3196 (+48);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни ‒ 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 45906 (+151) од;

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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