ЗСУ за останню добу ліквідували 2 091 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1736 добу повномасштабної війни становлять 1 643 580 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:

особового складу – близько 1 643 580 (+2 091) осіб;

танків – 12 507 (+14);

бойових броньованих машин – 25 974 (+22);

артилерійські системи – 52 801 (+15);

РСЗВ – 2 301 (+0);

засобів ППО – 1 769 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 3 220 (+3);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 620 013 (+597);

крилатих ракет – 5 278 (+0);

кораблів/катерів – 36 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 179 599 (+515);

спеціальної техніки – 4 937 (+5).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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