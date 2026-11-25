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Втрати ворога станом на 25 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 091 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1736 добу повномасштабної війни становлять 1 643 580 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 643 580 (+2 091) осіб;
- танків – 12 507 (+14);
- бойових броньованих машин – 25 974 (+22);
- артилерійські системи – 52 801 (+15);
- РСЗВ – 2 301 (+0);
- засобів ППО – 1 769 (+0);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 220 (+3);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 620 013 (+597);
- крилатих ракет – 5 278 (+0);
- кораблів/катерів – 36 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 179 599 (+515);
- спеціальної техніки – 4 937 (+5).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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