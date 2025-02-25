Втрати ворога станом на 25 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1098-ту добу повномасштабної війни становлять 869 530 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 869 530 (+1300) осіб,

танків ‒ 10 182 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 168 (+11) од,

артилерійських систем – 23 652 (+26) од,

РСЗВ – 1299 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1083 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 767 (+122) од,

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38 582 (+138) од,

спеціальна техніка ‒ 3759 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

113-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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