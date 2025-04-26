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Втрати ворога станом на 26 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1110 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1158-му добу повномасштабної війни становлять 947 610 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб;
- танків ‒ 10711 (+8) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5) од;
- артилерійських систем – 26965 (+70) од;
- РСЗВ – 1372 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 1145 (+1) од;
- літаків – 370 (+0) од;
- гелікоптерів – 335 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118);
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145) од;
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 66 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
- 31 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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