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Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

втрати
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1249-ту добу повномасштабної війни становлять 1 048 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 липня втратила:

  • особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;
  • танків – 11056 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 23059 (+7) од;
  • артилерійських систем – 30812 (+35) од;
  • РСЗВ – 1448 (+2) од;
  • засоби ППО – 1201 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);
  • крилаті ракети – 3535 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56371 (+158);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко