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Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1249-ту добу повномасштабної війни становлять 1 048 330 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 липня втратила:
- особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;
- танків – 11056 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23059 (+7) од;
- артилерійських систем – 30812 (+35) од;
- РСЗВ – 1448 (+2) од;
- засоби ППО – 1201 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);
- крилаті ракети – 3535 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56371 (+158);
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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