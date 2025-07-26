Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1249-ту добу повномасштабної війни становлять 1 048 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 липня втратила:

особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;

танків – 11056 (+7) од;

бойових броньованих машин – 23059 (+7) од;

артилерійських систем – 30812 (+35) од;

РСЗВ – 1448 (+2) од;

засоби ППО – 1201 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);

крилаті ракети – 3535 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 56371 (+158);

спеціальна техніка – 3935 (+0)

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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