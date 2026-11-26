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Втрати ворога станом на 26 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 319 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1737 добу повномасштабної війни становлять 1 645 899 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 645 899 (+2 319) осіб;
- танків – 12 512 (+5);
- бойових броньованих машин – 25 992 (+18);
- артилерійські системи – 52 825 (+24);
- РСЗВ – 2 304 (+3);
- засобів ППО – 1 771 (+2);
- літаків – 456 (+4);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 229 (+9);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 621 002 (+989);
- крилатих ракет – 5 278 (+0);
- кораблів/катерів – 36 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 180 094 (+495);
- спеціальної техніки – 4 943 (+6).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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