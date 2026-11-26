ЗСУ за останню добу ліквідували 2 319 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1737 добу повномасштабної війни становлять 1 645 899 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 листопада втратила:

особового складу – близько 1 645 899 (+2 319) осіб;

танків – 12 512 (+5);

бойових броньованих машин – 25 992 (+18);

артилерійські системи – 52 825 (+24);

РСЗВ – 2 304 (+3);

засобів ППО – 1 771 (+2);

літаків – 456 (+4);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 3 229 (+9);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 621 002 (+989);

крилатих ракет – 5 278 (+0);

кораблів/катерів – 36 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 180 094 (+495);

спеціальної техніки – 4 943 (+6).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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