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Втрати ворога станом на 26 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1099-ту добу повномасштабної війни становлять 870 700 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 870 700 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10 201 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 183 (+15) од,
- артилерійських систем – 23 686 (+34) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1085 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 961 (+194) од,
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 702 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3759 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
- 66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків)
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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