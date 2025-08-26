Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1280 добу повномасштабної війни становлять 1 077 830 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:

особового складу – близько 1077830 (+890) осіб;

складу близько осіб; танків – 11134 (+4) од;

од; бойових броньованих машин – 23178 (+3) од;

броньованих машин од; артилерійських систем – 31979 (+33) од;

систем од; РСЗВ – 1472 (+0) од;

од; засоби ППО – 1211 (+0) од;

ППО од; літаків – 422 (+0) од;

од; гелікоптерів / helicopters – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактичного рівня – 53442 (+95);

оперативно тактичного рівня крилаті ракети – 3598 (+0);

ракети кораблі / катери – 28 (+0);

катери підводні човни – 1 (+0);

човни автомобільна техніка та автоцистерни – 59769 (+97);

техніка та автоцистерни спеціальна техніка – 3950 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.