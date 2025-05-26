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Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1188 добу повномасштабної війни становлять 981 850 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 981 850 (+1000) осіб,
- танків ‒ 10 858 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 641 (+8) од,
- артилерійських систем – 28 320 (+51) од,
- РСЗВ – 1397 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1171 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 631 (+264),
- крилаті ракети ‒ 3256 (+53),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 843 (+92) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 9 крилатих ракет Х-101,
- 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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