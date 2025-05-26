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Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1188 добу повномасштабної війни становлять 981 850  осіб.

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Втрати Росії у війні на 26 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 981 850 (+1000) осіб,
  • танків ‒ 10 858 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 641 (+8) од,
  • артилерійських систем – 28 320 (+51) од,
  • РСЗВ – 1397 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1171 (+2) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 631 (+264),
  • крилаті ракети ‒ 3256 (+53),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 843 (+92) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  9 крилатих ракет Х-101,
  • 288 ворожих БпЛА типу Shahed  та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько