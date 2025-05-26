Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1188 добу повномасштабної війни становлять 981 850 осіб.

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Втрати Росії у війні на 26 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 травня втратила:

особового складу ‒ близько 981 850 (+1000) осіб,

танків ‒ 10 858 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 641 (+8) од,

артилерійських систем – 28 320 (+51) од,

РСЗВ – 1397 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1171 (+2) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 631 (+264),

крилаті ракети ‒ 3256 (+53),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 843 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 3902 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

9 крилатих ракет Х-101,

288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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