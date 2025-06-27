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Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1220 добу повномасштабної війни становлять 1 016 720 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1 016 720 (+970) осіб,
  • танків ‒ 10969 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22896 (+4) од,
  • артилерійських систем – 29630 (+13) од,
  • РСЗВ – 1425 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1188 (+0) од,
  • літаків ‒ 416 (+0) од,
  • гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42240 (+87),
  • крилаті ракети ‒ 3388 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53284 (+89) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3921 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені, а саме:

  • 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;  
  • 6 крилатих ракет "Калібр" – збито.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько