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Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1220 добу повномасштабної війни становлять 1 016 720 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 1 016 720 (+970) осіб,
- танків ‒ 10969 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22896 (+4) од,
- артилерійських систем – 29630 (+13) од,
- РСЗВ – 1425 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1188 (+0) од,
- літаків ‒ 416 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42240 (+87),
- крилаті ракети ‒ 3388 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53284 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3921 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені, а саме:
- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 крилатих ракет "Калібр" – збито.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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