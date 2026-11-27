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Втрати ворога станом на 27 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 262 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1738 добу повномасштабної війни становлять 1 648 161 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 648 161 (+2 262) осіб;
- танків – 12 514 (+2);
- бойових броньованих машин – 26 003 (+11);
- артилерійські системи – 52 858 (+33);
- РСЗВ – 2 306 (+2);
- засобів ППО – 1 772 (+1);
- літаків – 456 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 243 (+14);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 622 317 (+1 315);
- крилатих ракет – 5 278 (+0);
- кораблів/катерів – 36 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 180 752 (+658);
- спеціальної техніки – 4 951 (+8).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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