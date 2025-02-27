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Втрати ворога станом на 27 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1100-ту добу повномасштабної війни становлять 871 850 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб,
- танків ‒ 10 209 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 196 (+13) од,
- артилерійських систем – 23 755 (+69) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1086 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 102 (+141) од,
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 842 (+140) од,
- спеціальна техніка ‒ 3760 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях..
- 72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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