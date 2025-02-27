Втрати ворога станом на 27 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1100-ту добу повномасштабної війни становлять 871 850 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 871 850 (+1150) осіб,

танків ‒ 10 209 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 196 (+13) од,

артилерійських систем – 23 755 (+69) од,

РСЗВ – 1299 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1086 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 102 (+141) од,

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38 842 (+140) од,

спеціальна техніка ‒ 3760 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях..

72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.