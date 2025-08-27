Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1281 добу повномасштабної війни становлять 1 078 750 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:

особового складу – близько 1078750 (+920) осіб;

танків – 11135 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23178 (+0) од;

артилерійських систем – 32024 (+45) од;

РСЗВ – 1472 (+0) од;

засоби ППО – 1212 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194);

крилаті ракети – 3598 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 59887 (+118);

спеціальна техніка – 3950 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

