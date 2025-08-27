Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1281 добу повномасштабної війни становлять 1 078 750 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1078750 (+920) осіб;
  • танків – 11135 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23178 (+0) од;
  • артилерійських систем – 32024 (+45) од;
  • РСЗВ – 1472 (+0) од;
  • засоби ППО – 1212 (+1) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194);
  • крилаті ракети – 3598 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59887 (+118);
  • спеціальна техніка – 3950 (+0). 
Фото 2

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •   збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни
Фото 3

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько