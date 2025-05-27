Втрати ворога станом на 27 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1189 добу повномасштабної війни становлять 982 840 осіб.

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Втрати Росії у війні на 27 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 травня втратила:

особового складу ‒ близько 982 840 (+990) осіб,

танків ‒ 10 860 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 642 (+1) од,

артилерійських систем – 28 337 (+17) од,

РСЗВ – 1397 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 853 (+222),

крилаті ракети ‒ 3265 (+9),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 907 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 3902 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни.

Уточнюється, що 35 дронів збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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