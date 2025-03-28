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Втрати ворога станом на 28 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1860 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1129-ту добу повномасштабної війни становлять 910 750 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 910750 (+1860) осіб,
- танків ‒ 10455 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21762 (+61) од,
- артилерійських систем – 25387 (+122) од,
- РСЗВ – 1344 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1119 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31070 (+144),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42280 (+210) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 89 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни..
- 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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