Втрати ворога станом на 28 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1160-ту добу повномасштабної війни становлять 949 800 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 949 800 (+1160) осіб,

танків ‒ 10 723 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 338 (+13) од,

артилерійських систем – 27 038 (+31) од,

РСЗВ – 1373 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 083 (+72),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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