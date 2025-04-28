- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Втрати ворога станом на 28 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1160-ту добу повномасштабної війни становлять 949 800 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 949 800 (+1160) осіб,
- танків ‒ 10 723 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 338 (+13) од,
- артилерійських систем – 27 038 (+31) од,
- РСЗВ – 1373 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 083 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
- 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.