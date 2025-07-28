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Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1251-шу добу повномасштабної війни становлять 1050250 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 липня втратила:

  • особового складу – близько 1050250 (+1000) осіб;
  • танків – 11061 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23064 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30826 (+4) од;
  • РСЗВ – 1450 (+1) од;
  • засоби ППО – 1201 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48393 (+235);
  • крилаті ракети – 3546 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56596 (+103);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 309 ударних БпЛА;
  • 2 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько