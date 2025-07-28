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Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1251-шу добу повномасштабної війни становлять 1050250 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 липня втратила:
- особового складу – близько 1050250 (+1000) осіб;
- танків – 11061 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23064 (+1) од;
- артилерійських систем – 30826 (+4) од;
- РСЗВ – 1450 (+1) од;
- засоби ППО – 1201 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48393 (+235);
- крилаті ракети – 3546 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56596 (+103);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 309 ударних БпЛА;
- 2 крилаті ракети Х-101.
Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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