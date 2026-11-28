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Втрати ворога станом на 28 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 825 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1739 добу повномасштабної війни становлять 1 650 986 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 листопада втратила:
- Особовий склад близько 1 650 986 (+2 825) осіб,
- Танки: 12 517 (+3),
- Бойові броньовані машини: 26 038 (+35),
- Артилерійські системи: 52 900 (+42),
- РСЗВ: 2 312 (+6),
- Засоби ППО: 1 782 (+10),
- Літаки: 456,
- Гелікоптери: 356,
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 253 (+10),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 623 676 (+1 359),
- Крилаті ракети: 5 278,
- Кораблі та катери: 36,
- Підводні човни: 2,
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 327 (+575),
- Спеціальна техніка: 4 958 (+7).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 141 ворожий БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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