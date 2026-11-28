ЗСУ за останню добу ліквідували 2 825 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1739 добу повномасштабної війни становлять 1 650 986 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 листопада втратила:

Особовий склад близько 1 650 986 (+2 825) осіб,

Танки: 12 517 (+3),

Бойові броньовані машини: 26 038 (+35),

Артилерійські системи: 52 900 (+42),

РСЗВ: 2 312 (+6),

Засоби ППО: 1 782 (+10),

Літаки: 456,

Гелікоптери: 356,

Наземні робототехнічні комплекси: 3 253 (+10),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 623 676 (+1 359),

Крилаті ракети: 5 278,

Кораблі та катери: 36,

Підводні човни: 2,

Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 327 (+575),

Спеціальна техніка: 4 958 (+7).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 141 ворожий БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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