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Втрати ворога станом на 28 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1190 добу повномасштабної війни становлять 983 890 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 983 890 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10 864 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 644 (+2) од,
- артилерійських систем – 28 355 (+18) од,
- РСЗВ – 1397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 918 (+65),
- крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 959 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни
Уточнюється, що 34 дронів збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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