Втрати ворога станом на 29 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1161-ту добу повномасштабної війни становлять 950 860 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 950 860 (+1060) осіб,

танків ‒ 10 728 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 352 (+14) од,

артилерійських систем – 27 080 (+42) од,

РСЗВ – 1373 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1146 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 177 (+94),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 432 (+140) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;

47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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