Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1252-гу добу повномасштабної війни становлять 1051300 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 липня втратила:

особового складу – близько 1051300 (+1050) осіб;

танків – 11065 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23064 (+0) од;

артилерійських систем – 30865 (+39) од;

РСЗВ – 1451 (+1) од;

засоби ППО – 1202 (+1) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192);

крилаті ракети –3548 (+2);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91);

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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