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Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1252-гу добу повномасштабної війни становлять 1051300 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 липня втратила:

  • особового складу – близько 1051300 (+1050)  осіб;
  • танків – 11065 (+4)  од;
  • бойових броньованих машин – 23064 (+0) од;
  • артилерійських систем – 30865 (+39) од;
  • РСЗВ – 1451 (+1) од;
  • засоби ППО – 1202 (+1) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  48585 (+192);
  • крилаті ракети –3548 (+2);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • Збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 
Фото 3 — Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько