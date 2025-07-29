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Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1252-гу добу повномасштабної війни становлять 1051300 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 липня втратила:
- особового складу – близько 1051300 (+1050) осіб;
- танків – 11065 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23064 (+0) од;
- артилерійських систем – 30865 (+39) од;
- РСЗВ – 1451 (+1) од;
- засоби ППО – 1202 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192);
- крилаті ракети –3548 (+2);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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