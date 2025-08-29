Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1282 добу повномасштабної війни становлять 1 080 480 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:

особового складу – близько 1080480 (+850) осіб

танків – 11143 (+4) од

бойових броньованих машин – 23191 (+6) од

артилерійських систем – 32125 (+61) од

РСЗВ – 1476 (+2) од

засоби ППО – 1213 (+1) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)

крилаті ракети – 3626 (+28)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)

спеціальна техніка – 3952 (+0)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

