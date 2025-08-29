Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,21

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1282 добу повномасштабної війни становлять 1 080 480  осіб.

Втрати Росії у війні на 29 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1080480 (+850) осіб
  • танків – 11143 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23191 (+6) од
  • артилерійських систем – 32125 (+61) од
  • РСЗВ – 1476 (+2) од
  • засоби ППО – 1213 (+1) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)
  • крилаті ракети – 3626 (+28)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)
  • спеціальна техніка – 3952 (+0)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько