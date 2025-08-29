- Тип
Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1282 добу повномасштабної війни становлять 1 080 480 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:
- особового складу – близько 1080480 (+850) осіб
- танків – 11143 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23191 (+6) од
- артилерійських систем – 32125 (+61) од
- РСЗВ – 1476 (+2) од
- засоби ППО – 1213 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)
- крилаті ракети – 3626 (+28)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)
- спеціальна техніка – 3952 (+0)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
