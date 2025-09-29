Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1314 добу повномасштабної війни становлять 1 109 590 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 вересня втратила:

особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб;

танків – 11218 (+7) од;

бойових броньованих машин – 23290 (+0) од;

артилерійських систем – 33284 (+53) од;

РСЗВ – 1504 (+1) од;

засоби ППО – 1224 (+1) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617);

крилаті ракети – 3790 (+43);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111);

спеціальна техніка – 3979 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

