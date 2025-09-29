- Тип
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1314 добу повномасштабної війни становлять 1 109 590 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 вересня втратила:
- особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб;
- танків – 11218 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23290 (+0) од;
- артилерійських систем – 33284 (+53) од;
- РСЗВ – 1504 (+1) од;
- засоби ППО – 1224 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617);
- крилаті ракети – 3790 (+43);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111);
- спеціальна техніка – 3979 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
