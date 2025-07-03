Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1226 добу повномасштабної війни становлять 1 023 090 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 липня втратила:

особового складу – близько 1 023 090 (+1000) осіб,

танків – 10 986 (+1) од,

бойових броньованих машин – 22 936 (+5) од,

артилерійських систем – 29 815 (+21) од,

РСЗВ – 1427 (+0) од,

засоби ППО – 1191 (+0) од,

літаків – 420 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 098 (+85) од,

крилаті ракети – 3436 (+0) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 887 (+101) од,

спеціальна техніка – 3922 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни.

Уточнюється, що 22 дрони збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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