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Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1226 добу повномасштабної війни становлять 1 023 090 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 023 090 (+1000) осіб,
  • танків – 10 986 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 936 (+5) од,
  • артилерійських систем – 29 815 (+21) од,
  • РСЗВ – 1427 (+0) од,
  • засоби ППО – 1191 (+0) од,
  • літаків – 420 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 098 (+85) од,
  • крилаті ракети – 3436 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 887 (+101) од,
  • спеціальна техніка – 3922 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни.

Уточнюється, що  22 дрони збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько