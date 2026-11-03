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Втрати ворога станом на 3 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1714 добу повномасштабної війни становлять 1 594 830 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 594 830 (+2 060) осіб;
- танків – 12 452 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 633 (+4) од.;
- артилерійських систем – 51 840 (+39) од.;
- РСЗВ – 2 252 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 731 (+0) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 067 (+4) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 593 954 (+1 413) од.;
- крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 169 473 (+363) од.;
- спеціальної техніки – 4 867 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон;
- 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К (інформація стосовно 3 ракет уточнюється);
- 257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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