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Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1165 добу повномасштабної війни становлять 955 470 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 955470 (+1170) осіб;
- танків ‒ 10745 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22369 (+0) од;
- артилерійських систем – 27234 (+48) од;
- РСЗВ – 1375 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 1153 (+1) од;
- літаків – 370 (+0) од;
- гелікоптерів – 335 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126);
- крилаті ракети ‒ 3197 (+1);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од;
- спеціальна техніка ‒ 3870 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;
- 73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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