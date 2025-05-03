Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

+0,12

EUR

47,08

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,51

41,40

EUR

47,50

47,25

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Міноборони / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1165  добу повномасштабної війни становлять 955 470  осіб.

Втрати Росії у війні на 3 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 955470 (+1170) осіб;
  • танків ‒ 10745 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 22369 (+0) од;
  • артилерійських систем – 27234 (+48) од;
  • РСЗВ – 1375 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 1153 (+1) од;
  • літаків – 370 (+0) од;
  • гелікоптерів – 335 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126);
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3870 (+1).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;
  • 73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко