Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1165 добу повномасштабної війни становлять 955 470 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 травня втратила:

особового складу ‒ близько 955470 (+1170) осіб;

танків ‒ 10745 (+4) од;

бойових броньованих машин ‒ 22369 (+0) од;

артилерійських систем – 27234 (+48) од;

РСЗВ – 1375 (+0) од;

засоби ППО ‒ 1153 (+1) од;

літаків – 370 (+0) од;

гелікоптерів – 335 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126);

крилаті ракети ‒ 3197 (+1);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од;

спеціальна техніка ‒ 3870 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;

73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.