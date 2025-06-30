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Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1223 добу повномасштабної війни становлять 1 020 010 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 червня втратила:

  • особового складу – близько 1020010 (+1070) осіб
  • танків – 10980 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 22922 (+7) од
  • артилерійських систем - 29718 (+29) од
  • РСЗВ – 1427 (+2) од
  • засоби ППО – 1190 (+1) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+3) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)
  • крилаті ракети – 3436 (+42)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Уточнюється, що  64 дрони збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько