Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1223 добу повномасштабної війни становлять 1 020 010 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 червня втратила:

особового складу – близько 1020010 (+1070) осіб

танків – 10980 (+4) од

бойових броньованих машин – 22922 (+7) од

артилерійських систем - 29718 (+29) од

РСЗВ – 1427 (+2) од

засоби ППО – 1190 (+1) од

літаків – 420 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+3) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)

крилаті ракети – 3436 (+42)

кораблі / катери – 28 (+0) од

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од

спеціальна техніка – 3921 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Уточнюється, що 64 дрони збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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