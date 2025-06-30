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Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1223 добу повномасштабної війни становлять 1 020 010 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 червня втратила:
- особового складу – близько 1020010 (+1070) осіб
- танків – 10980 (+4) од
- бойових броньованих машин – 22922 (+7) од
- артилерійських систем - 29718 (+29) од
- РСЗВ – 1427 (+2) од
- засоби ППО – 1190 (+1) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+3) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)
- крилаті ракети – 3436 (+42)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.
Уточнюється, що 64 дрони збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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