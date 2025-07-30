Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1253-тю добу повномасштабної війни становлять 1052190 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 липня втратила:

особового складу – близько 1052190 (+890) осіб;

танків – 11066 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23065 (+1) од;

артилерійських систем – 30895 (+30) од;

РСЗВ – 1451 (+0) од;

засоби ППО – 1202 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100);

крилаті ракети – 3548 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 56754 (+67);

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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