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Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1253-тю добу повномасштабної війни становлять 1052190 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 липня втратила:
- особового складу – близько 1052190 (+890) осіб;
- танків – 11066 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23065 (+1) од;
- артилерійських систем – 30895 (+30) од;
- РСЗВ – 1451 (+0) од;
- засоби ППО – 1202 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100);
- крилаті ракети – 3548 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56754 (+67);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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