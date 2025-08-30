- Тип
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1284 добу повномасштабної війни становлять 1 081 330 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 серпня втратила:
- особового складу – близько 1081330 (+850) осіб;
- танків – 11149 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23210 (+19) од;
- артилерійських систем – 32172 (+47) од;
- РСЗВ – 1476 (+0) од;
- засоби ППО – 1213 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54691 (+316);
- крилаті ракети – 3626 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60222 (+106);
- спеціальна техніка – 3952 (+0);
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.
Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
