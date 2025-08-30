Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1284 добу повномасштабної війни становлять 1 081 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 серпня втратила:

особового складу – близько 1081330 (+850) осіб;

танків – 11149 (+6) од;

бойових броньованих машин – 23210 (+19) од;

артилерійських систем – 32172 (+47) од;

РСЗВ – 1476 (+0) од;

засоби ППО – 1213 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54691 (+316);

крилаті ракети – 3626 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 60222 (+106);

спеціальна техніка – 3952 (+0);

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

