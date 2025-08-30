Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,36

41,30

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

військові, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1284 добу повномасштабної війни становлять 1 081 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1081330 (+850) осіб;
  • танків – 11149 (+6)  од;
  • бойових броньованих машин – 23210 (+19) од;
  • артилерійських систем –  32172 (+47)  од;
  • РСЗВ – 1476 (+0) од;
  • засоби ППО – 1213 (+0)  од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  54691 (+316);
  • крилаті ракети – 3626 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60222 (+106);
  • спеціальна техніка – 3952 (+0);
Фото 2 — Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 
  • 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько