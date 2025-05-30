Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1192-гу добу повномасштабної війни становлять 986 080 осіб.

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Втрати Росії у війні на 30 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

особового складу ‒ близько 986 080 (+1140) осіб,

танків ‒ 10 865 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 647 (+2) од,

артилерійських систем – 28 421 (+35) од,

РСЗВ – 1398 (+1) од,

засоби ППО ‒1172 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня –38070 (+71),

крилаті ракети ‒3265 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50 089 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

Уточнюється, що 26 дронів збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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