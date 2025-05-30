- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1192-гу добу повномасштабної війни становлять 986 080 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 986 080 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10 865 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 647 (+2) од,
- артилерійських систем – 28 421 (+35) од,
- РСЗВ – 1398 (+1) од,
- засоби ППО ‒1172 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –38070 (+71),
- крилаті ракети ‒3265 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50 089 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.
Уточнюється, що 26 дронів збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.