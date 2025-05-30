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Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Втрати ворога на 30 травня. / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1192-гу добу повномасштабної війни становлять 986 080 осіб.

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Втрати Росії у війні на 30 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 986 080 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10 865 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒  22 647 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28 421 (+35) од,
  • РСЗВ –  1398 (+1) од,
  • засоби ППО ‒1172 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –38070 (+71),
  • крилаті ракети ‒3265 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒  50 089 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒  3902 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 
Фото 3 — Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уточнюється, що 26 дронів збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько