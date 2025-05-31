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Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1192-гу добу повномасштабної війни становлять987 330 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 987330 (+1250) осіб,
- танків ‒ 10867 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22652 (+5) од,
- артилерійських систем – 28475 (+54) од,
- РСЗВ – 1400 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1173 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38215 (+145),
- крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50198 (+109) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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