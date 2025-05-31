Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1192-гу добу повномасштабної війни становлять987 330 осіб.

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Втрати Росії у війні на 30 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

особового складу ‒ близько 987330 (+1250) осіб,

танків ‒ 10867 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22652 (+5) од,

артилерійських систем – 28475 (+54) од,

РСЗВ – 1400 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1173 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38215 (+145),

крилаті ракети ‒ 3265 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50198 (+109) од,

спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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