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Втрати ворога станом на 4 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1340 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1105-ту добу повномасштабної війни становлять 879 410 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 879 410 (+1340) осіб,
- танків ‒ 10 255 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 298 (+8) од,
- артилерійських систем – 24 064 (+45) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1094 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 741 (+86),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 428 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
- 32 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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