Втрати ворога станом на 4 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1340 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1105-ту добу повномасштабної війни становлять 879 410 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 березня втратила:

особового складу ‒ близько 879 410 (+1340) осіб,

танків ‒ 10 255 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 298 (+8) од,

артилерійських систем – 24 064 (+45) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1094 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 741 (+86),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39 428 (+101) од,

спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

32 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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